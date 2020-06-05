تحذير لمستخدمي “أندرويد”: احذفوا هذا التطبيق الشائع من هواتفكم فورًا

متابعة بتجـــــــــرد: مرة أخرى، أصبح مستخدموا هواتف أندرويد في حالة خطر بشأن التطبيقات الموجودة على أجهزتهم، وذلك بعد تحذيرات مماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن هذا التهديد الأخير يمكن أن يكون أحد أسوأ التهديدات، حيث يقول الخبراء إنه يمكن أن يؤثر على ملايين الأجهزة في جميع أنحاء العالم.

اكتشف فريق الأمان في شركة الأمن السيبراني VPNpro أن تطبيقًا شائعًا جرى تحميله أكثر من 100 مليون مرة، يطلب أذونات محتملة الخطورة يمكن أن تترك أي شخص قام بتنزيله معرضا لهجوم قراصنة الإنترنت، إذ يسمح للهاكرز باستخدام التفاصيل الشخصية التي يأخذها لكسب المال دون علمهم، بحسب صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

التطبيق، المعروف باسم VivaVideo، هو واحد من أكبر تطبيقات تحرير الفيديو المجانية تحميلا عبر نظام أندرويد، وعلى الرغم من أنه قد يبدو غير ضار، إلا أن هذا غير صحيح، لأنه يطلب الوصول إلى العديد من الإعدادات، بما في ذلك القدرة على قراءة وكتابة الملفات إلى محركات الأقراص الخارجية، بالإضافة إلى الوصول إلى موقع GPS المحدد للمستخدم حتى عندما لا يستخدمون تطبيق.

واحدة من أكثر أنواع البيانات المربحة للهاكرز هي بيانات الموقع الدقيقة حيث يمكن أن يسمح هذا للتطبيقات بإرسال تحديث للمكان الذي كنت فيه 14000 مرة في اليوم، حتى عندما لا تستخدم التطبيق.

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يمكن أن يبيع الهاكرز هذه البيانات مقابل مبلغ جيد من المال، حيث يدفع بعض وسطاء البيانات 4 دولارات شهريًا لكل 1000 مستخدم نشط، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء الضوء على VivaVideo حيث تم تحديده على أنه برنامج تجسس من قبل مجتمع المخابرات الهندي في عام 2017 مع توصية بحذفه على الفور.

الشركة مالكة التطبيق اسمها QuVideo Inc، لديها أيضًا عدد من الخدمات الأخرى المتاحة على متجر “جوجل بلاي” يمكن استخدامها جميعًا لبيع المعلومات إلى وسطاء البيانات.

وأشار خبراء الأمن السيبراني غلى أن الحل الوحيد للنجاة من فخ هذا التطبيق هو حذفه على الفور من على الأجهزة.