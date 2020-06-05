فتاة تتحوّل إلى عبد المجيد عبد الله.. والأخير يُعلّق على الموضوع

متابعة بتجــــــــرد: علق الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، على تحول فتاة إلى ملامحه.

وتظهر الفتاة في مقطع مصور متداول على موقع “إنستغرام”، وهي تتحول تدريجيا إلى ملامح المطرب الشهير بالماكياج ومستحضرات التجميل، ثم قامت بعد ذلك بتقليد حركاته أثناء الغناء.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تخطى خلال الساعات االماضية 120 ألف مشاهدة. وأشاد عبد المجيد عبد الله بموهبة الفتاة ومهارتها في التنكر بملامحه، وغرّد لها عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “انتي فعلا فنانة وموهوبة شكرا لك”. كما أرفق عبد الله مقطعها المصور كدليل على دعمه لموهبتها.

​يشار إلى أن عبد المجيد عبد الله أعاد فتح حسابه في موقع “تويتر” في شهر مارس/ آذار الماضي بعد نشوب مشادة بينه وبين أحد المتابعين بشأن “الأغنية العراقية” التي أثارت غضبه، بعد تضمينها لألفاظ غير لائقة.

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وكان عبد الله دشن حسابه على موقع “تويتر” في نهاية عام 2011.

من ناحية أخرى، أعلن عبد المجيد عبد الله عن قرب انتهائه من ألبومه الغنائي الجديد، بعد تعطل اقترب من الشهرين بسبب ظروف الإغلاق العام في المملكة العربية السعودية، للحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وكان عبد الله شوّق جمهوره خلال رمضان بمقاطع من أغنيات الألبوم الجديد، ولكنه قوبل من البعض باستهجان لما رأوه مخالفا خلال شهر الصيام.