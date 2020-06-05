“مهرجان الجونة” في موعده على الرغم من كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: على الرغم من الإرتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر وخصوصاً بين صفوف النجوم، إلا أنّ القائمين على “مهرجان الجونة السينمائي” أكدوا بقاء الحدث الفني في موعده.

وكشف إنتشال التميمي مدير المهرجان في حديث إعلامي قبل ساعات قليلة، عن إمكانية إقامة الدورة الرابعة من المهرجان الفني في موعدها المقرر بين 19 و 27 أيلول المقبل.

ولفت إلى أن الحدث سيقام وسط الاحتياطات الاحترازية لسفر الحضور والنجوم إلى الجونة بشكل آمن، منعاً لتفشي الفيروس.