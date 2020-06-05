كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً من إنستغرام

متابعة بتجـــــــــرد: تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً من حساباتهم على إنستغرام خلال فترة الحجر الصحي بين 12 مارس و 14 مايو، حيث جنى نجم يوفنتوس مبلغاً ضخماً من مشاركاته الدعائية على حسابه في إنستغرام.

ويملك رونالدو 222 مليون متابع على حسابه في إنستغرام، وجنى خلال هذه الفترة 1888336 جنيهاً استرلينياً من منشوراته على إنستغرام، ويقدر المبلغ الذي حصل عليه رونالدو من كل مشاركة دعائية له على حسابه بحوالي 470584 جنياً استرلينياً.

خلال هذه الفترة شارك رونالدو أيضاً عدداً من الصور لنفسه، وهو يقضي وقتاً ممتعاً مع عائلته، كان آخرها نزهة على الدراجات الهوائية مع عائلته، جمعت أكثر من 8 ملايين إعجاب.

ويأتي خلف رونالدو في هذه القائمة التي نشرتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، منافسه وغريمه ليونيل ميسي، الذي لديه 151 مليون متابع، وكسب 1299373 جنيهاً استرلينياً، في حين جاء نجم باريس سان جيرمان، نيمار ثالثاً.

وفي المراكز العشرة الأولى، تواجد 3 لاعبي كرة قدم آخرون هم ديفيد بيكهام، زلاتان إبراهيموفيتش، وداني ألفيس، بأرباج بآلالاف الجنيهات.

وكان الرياضي الأعلى ربحاً من خارج لعبة كرة القدم، هو نجم كرة السلة السابق شاكيل أونيل، الذي جاء في المركز الرابع في القائمة، بينما جاء زميله السابق في الدوري الأميركي للمحترفين، دواين وايد في المركز الثامن.

كان هناك أيضاً مكان على القائمة للاعبي الكريكيت، بتواجد الهندي فيرات كوهلي، إضافة لملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا.

فيما كان الممثل الكوميدي كيفين هارت، هو الشخصية الوحيدة من خارج الميدان الرياضي الذي جنى أرباحاً كبيرة من حسابه في إنستغرام.

قائمة الـ10 الأوائل الأكثر دخلاً من إنستغرام

1. كريستيانو رونالدو (1888236 جنيهاً استرلينياً)

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2. ليونيل ميسي (1299373 جنيها استرلينياً)

3. نيمار (1119211 جنيهاً استرلينياً)

4. شاكيل أونيل (583628 جنيهاً استرلينياً)

5. ديفيد بيكهام (355.409 جنيهات استرلينية)

6. فيرات كوهلي (294379 جنيهاً استرلينياً)

7. زلاتان إبراهيموفيتش (413.184 جنيه استرليني)

8. دواين ويد (146 143 جنيهاً استرلينياً)

9. داني ألفيس (694 133 جنيهاً استرلينياً)

10. أنتوني جوشوا (500 121 جنيه استرليني)