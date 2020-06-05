ما حقيقة زواج نيللي كريم للمرّة الثالثة؟

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متابعة بتجـــــــــرد: تداولت وسائل إعلام مصرية خبر زواج النجمة نيللي كريم من رجل الأعمال المصري عمر إسلام.
ولكن مصادر مقرّبة من نيللي أكّدت عدم صحة الخبر، كاشفةً في الوقت عينه ان في حياتها مشروع قائم للزواج، علماً انها تزوجت مرتين من قبل، الأولى عندما كانت في سن الـ 17 من والد ابنائها كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك. وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وانجبت ابنتان هما سيليا وكندة وفي عام 2015 اعلنت عن أنفصالهما.
وشاركت نيللي كريم في السباق الرمضاني الماضي عبر مسلسل “بـ 100 وش”، إلى جانب الفنانين آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي وسلوى محمد علي ومحمد عبد العظيم وعلا رشدي ، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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