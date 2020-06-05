الأمير تشارلز عن إصابته بكورونا.. “أنا محظوظ”

متابعة بتجــــــــــرد: تحدّث وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عاماً عن تجربته مع فيروس كورونا، ووصف نفسه بأنه “محظوظ” لأن إصابته اقتصرت على بعض الأعراض الطفيفة.
وفي حديث عبر الفيديو لقناة “سكاي نيوز” البريطانية، كشف الأمير تشارلز أن هذه التجربة جعلته أكثر “تصميماً” على العمل من أجل وضع الطبيعة “في صلب كل ما نقوم به”.
وأردف: “كنت محظوظاً في حالتي وخرجت من هذا الوضع بأعراض طفيفة. لكني تعرضت للإصابة وأستطيع فهم ما قاساه الآخرون”.
وأضاف:”أتعاطف خصوصاً مع أولئك الذين فقدوا أحباء لهم ولم يتمكنوا من الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة. هذا الأمر الأقبح بنظري”.
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