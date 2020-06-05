ليونيل ميسي يغيب عن التمارين بسبب إصابة طفيفة

متابعة بتجــــــــرد: غاب ليونيل ميسي هداف الدوري الإسباني بـ19 هدفاًعن تمارين فريق برشلونة يوم الجمعة بسبب إصابة طفيفة في الفخد. وشارك ميسي في أول تدريبين للفريق لكنه غاب عن تدريب الأربعاء الماضي بينما أراح الفريق لاعبيه أمس الخميس.

وقال برشلونة إنه يتوقع عودة نجمه الأرجنتيني للتدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة ما يعني أنه سيكون جاهزاً لقيادة فريقه خارج أرضه في مواجهة ريال مايوركا في 13 حزيران الجاري.

واستأنف برشلونة تدريباته المعتادة بصورة كاملة يوم الاثنين الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر استعداداً لعودة مباريات الدوري الإسباني في 11 حزيران المقبل. ويسعى برشلونة للفوز بلقب الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي وهو ينفرد بالصدارة متفوقاً بنقطتين على أقرب ملاحقيه ريال مدريد قبل أخر 11 جولة من الموسم .