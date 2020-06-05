متابعة بتجــــــــــرد: أفاد متحدّث باسم كاني ويست لشبكة CNN، بأن المغني العالمي قدم مساعدة مالية قدرها مليوني دولار في حسابات مصرفية لدعم أسرة جورج فلويد وغيرها من الأسر التي تعاني من التمييز العنصري. وقال ممثل ويست إن زوج كيم كارداشيان قرّر التكفّل بتغطية كامل الرسوم الدراسية لجيانا فلويد، ابنة جورج فلويد البالغة من العمر 6 سنوات حيث وضع 529 خطة تعليمية باسمها. وتشمل المساعدة الحسابات المخصصة لتغطية الرسوم القانونية لعائلتي أربيري وتايلور، إلى جانب جمعيات للمطالبة بحقوق الأميركيين من أصول أفريقية وشركات مملكوكة منهم. ويذكر أن برونا تايلور، من أصول افريقية، قتلت بثماني طلقات في لويزفيل بولاية كنتاكي في آذار الماضي عندما دخلت الشرطة منزلها بدون سابق إنذار، وأحمد أربيري، من أصل افريقي، قتل على يد شخصين قاما بمطاردته في برونزويك في شباط الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاني ويست يتبرع بمليوني دولار ويتكفّل بالمصاريف الدراسية لابنة جورج فلويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.