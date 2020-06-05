ترامب: الولايات المتحدة تجاوزت إلى حدّ كبير وباء كورونا المزيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن بلاده تجاوزت إلى حدّ كبير وباء فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك على الرغم من تسجيل الولايات المتحدة ما يزيد على الألف حالة وفاة يوميا بالفيروس.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، تعليقاً على التراجع المفاجئ لمعدّل البطالة في مايو/أيار، تفاخر ترامب "بقوّة" الاقتصاد الأمريكي.

وقال: "هذه القوة أتاحت لنا تجاوز هذا الوباء الفظيع، لقد تجاوزناه إلى حدّ كبير".

وحول الاحتجاجات بشأن وفاة الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، أكد ترامب أن "نشر الحرس الوطني ساهم بشكل كبير في احتواء الفوضى بمدينة مينيابوليس".

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وأثار مقتل فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه، موجة احتجاجات عارمة بدأت من منيابوليس وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف.

ودخل الحرس الأمريكي، في 30 مايو/أيار الماضي ولاية مينيسوتا لاحتواء الاحتجاجات المشتعلة في مدينة مينيابوليس، بعد تجدد أعمال العنف، احتجاجا على وحشية الشرطة، عقب وفاة أمريكي من أصول أفريقية خلال توقيفه.

وجاء ذلك بعدما أمر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، بنشر قوات إضافية من الحرس الوطني، السبت، داعيا إلى أقصى درجات التشدد مع المشاغبين، وسط مخاوف من ازدياد أعمال العنف بعدما أثارت الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد بيد شرطة مينيابوليس غضبا عارما واحتجاجات.

وبينما تم اتهام الضابط السابق ديريك تشوفين، بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد، فإن المتظاهرين يقولون إن التهم ليست قاسية بما يكفي ويطالبون بتوجيه الاتهام للضباط الثلاثة الآخرين المتورطين كذلك.

وسجلت أمريكا، الجمعة، 1021 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى أكثر من 108 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطى 1,870,000 مصاب، فيما تعافى 485 ألف شخص.