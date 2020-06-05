بالصور- هكذا دعمت مايلي سايرس حركة “حياة السود مهمة”

رصدت عدسات الكاميرات الفنانة مايلي سايروس وصديقها كودي سيمبسون وهما يمارسان رياضة المشي في لوس انجلوس، حيث ظهرا سوياً وهما يرتديان الملابس الرياضية ويضعان الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان لافتاً الكمامة التي وضعتها مايلي سايرس والتي كُتب عليها Black Lives Matter او “حياة السود مهمة” وذلك بعد وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد بطريقة وحشية إثر اعتقال الشرطة له.

وكانت مايلي سايروس قد دعمت صديقها كودي سيمبسون من خلال اخراج كليب اغنيته Captain’s Dance With The Devil حيث تم تصوير العمل في منزل كودي بسبب الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا.

نذكر ان سايرس كانت قد تحدثت عن وباء كورونا حيث شددت في وقت سابق ان الوباء له تأثير إيجابي على البيئة، بعدما عزل الناس أنفسهم في المنازل ما أدى الى انعدام وجود السيارات على الطرق.