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Jun 05, 2020
رصدت عدسات الكاميرات الفنانة مايلي سايروس وصديقها كودي سيمبسون وهما يمارسان رياضة المشي في لوس انجلوس، حيث ظهرا سوياً وهما يرتديان الملابس الرياضية ويضعان الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.
وكان لافتاً الكمامة التي وضعتها مايلي سايرس والتي كُتب عليها Black Lives Matter او “حياة السود مهمة” وذلك بعد وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد بطريقة وحشية إثر اعتقال الشرطة له.
وكانت مايلي سايروس قد دعمت صديقها كودي سيمبسون من خلال اخراج كليب اغنيته Captain’s Dance With The Devil حيث تم تصوير العمل في منزل كودي بسبب الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا.
نذكر ان سايرس كانت قد تحدثت عن وباء كورونا حيث شددت في وقت سابق ان الوباء له تأثير إيجابي على البيئة، بعدما عزل الناس أنفسهم في المنازل ما أدى الى انعدام وجود السيارات على الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- هكذا دعمت مايلي سايرس حركة “حياة السود مهمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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