Jun 05, 2020
أوقفت شركة سينرجي العمل بمسلسل “خيط حرير” في مصر وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
المسلسل، كان قد أنطلق تصويره أواخر شباط الفائت، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج ابراهيم فخر، وهو من بطولة نخبة من الممثلين من بينهم النجم اللبناني نيقولا معوض الذي كشف في دردشة مع موقع “الخليج 365” الى ان فريق العمل سيستأنف تصوير المسلسل أواخر هذا الشهر، معبراً في الوقت نفسه عن حماسه الشديد لمعاودة التصوير خاصة انه كان مستمتعاً بالعمل الى جانب النجمة مي عز الدين والمخرج ابراهيم فخر ومع شركة سينرجي في تعاون ثانٍ بينهما.
نيقولا تحدث عن نص الكاتب محمد سليمان عبد المالك الذي اهتم بشكل دقيق بكل شخصيات المسلسل ومن جهته مستمتع جداً بالشخصية التي يجسدها في “خيط حرير”.
أما عن مصير فيلم “ماكو” الذي سبق له وانتهى من تصويره قبل ازمة كورونا، أكد “معوض” ان صنّاع فيلم “ماكو”، المستوحى عن قصة حقيقية حول العبّارة سالم اكسبرس الشهيرة، ما زالوا مستمرين بالمونتاج. لكن في المقابل فيلم “His Only Son” الذي انتهى من تصويره أيضاً قبل أشهر، مجمّد العمل به حالياً في لوس انجلوس بسبب كورونا. وعبّر نيقولا عن حماسه الشديد لعرض فيلم “His Only Son” خاصة بعدما رأى بعضاً من مشاهده عبر الهاتف منذ حوالي الاسبوع. متمنياً ان تعود الحياة الى طبيعتها ويتم طرح الفيلمين اواخر هذه السنة أو اوائل عام 2021.
وعن جديده، كشف معوض لنا عن استعداداته لتصوير فيلم سينمائي لبناني قريباً، مشدداً انه متحمس جداً لهذا العمل لأن النص والممثلين والاخراج والانتاج رائعين. ولكن تم تأجيل التصوير قليلاً بسبب أزمة كورونا التي لعبت دوراً كبيراً في تأجيل التصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص – موقع الخليج 365 يكشف اسرار نيقولا معوض في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.