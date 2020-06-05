خاص- هذه مفاجأة روان عليان في كليب “ارتباك اعصاب”

أكد المخرج اللبناني فادي حداد في دردشة مع موقع “الخليج 365” الى أنه يعمل حالياً على كليب النجمة الفلسطينية روان عليان “ارتباك اعصاب”، حيث يضع اللمسات النهائية عليه قبل تسليمه الى شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وقال في تصريح خاص لموقعنا “أعمل على الكليب حالياً فهو عمل جديد وجميل يتضمن روحاً جديدة”.

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أغنية “ارتباك اعصاب” باللهجة المصرية وهي من كلمات خالد ممدوح والحان مصطفى الشعيبي.

وكانت روان عليان قد زارت لبنان قبل انتشار فيروس كورونا، حيث صورت الأغنية ليوم واحد على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد فقط في استديوهات Retina Films في بيروت، حيث تم تجهيز ديكور عصري يتناسب مع أجواء الأغنية التي هي من انتاج “لايف ستايلز ستوديوز” في تعاونٍ ثانٍ بينهما.

واستطاعت “عليان” أن تحقق نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً في أول تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” والمخرج فادي حداد في كليب اغنية “انا عندي حبيب”.