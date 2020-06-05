أحمد فلوكس يُنقل الى المستشفى بحالة طارئة

تعرض الممثل أحمد فلوكس في الساعات الماضية لعارض صحي مفاجئ أدخل على أثره الى المستشفى بحالة طارئة.

وأمر الطبيب بإبقاء “فلوكس” في المستشفى للإطمئنان على صحته بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به خلال الفترة الماضية، بالاضافة الى إجهاد نفسي وعصبي داخل شركته الجديدة لساعات طويلة في العمل. وطلب الطبيب منه الراحة لمدة أسبوع على الأقل والنوم لوقت كاف في اليوم والانتظام في الأكل.

وكان أحمد فلوكس قد تصدر العناوين في الأسابيع الماضية لعدة أسباب منها خلافه مع أحد افراد الأمن في أحدى الكمباوندات في مدينة الشيخ زايد. أيضاً بعدما كشف عن انفصاله عن زوجته الممثلة هنا شيحة في صيف 2019 ، حيث أكد في مقابلة مؤخراً أن “هنا” طلبت منه الطلاق بسبب اطباعه الصعبة فهو صعيدي وعصبي. وقال: “ماكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأنها جميلة جدا وما تتعوضش .. كانت بتحبني جدا .. وست بمليون راجل .. ولكن أنا كراجل صعب .. صعيدي حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمري .. وعصبي جدًا.. وفي نفس الوقت هنا مايتفرطش فيها بسهولة بس هي اللي طلبت، وطبيعي اللى هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت”.

آخر أعمال ” فلوكس” فيلم “الممر” بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، وغيرهم. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى “نور”، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.