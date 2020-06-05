زوج فوز العتيبي يتعرض للسخرية بسبب ملابسه.. إطلاله نسائية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بظهور جديد مع زوجها الذي ارتدى عباءة سوداء تسببت له في موجة من السخرية، حيث شبهها بعض المتابعين بعباءة السيدات.

ونشرت العتيبي صورة جريئة لها مع زوجها كالعادة، حيث بدت تقبل زوجها قبلة رومانسية أخفتها تسريحة شعرها، وكشف تعليقها على الصورة عن أنها كانت في الرياض حين التقطت لهما، وذلك بقولها: "من ربوع بلادي كان الجو غيم ومطر.. اعتقد حالياً نهاية الربيع عندكم الرياض".

وشن بعض متابعي العتيبي هجومًا حادا على زوج العتيبي مع وصلك سخرية على ملابسه، حيث ارتدى عباءة سوداء، وعلّق أحدهم قائلاً: "أحمد لبس عبايه مبروك الحجاب"، وقال آخرون: "انقلبت الدنيا الرجال لابس عبايه وانتي لا"، و" ماشالله زوجك التزم ولبس العباية"، و"اللي معها كأنه لابس عباية"، و"لابس عبايتج".

وكانت فوز العتيبي قد أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا بنشرها صورة جريئة مع زوجها عبر موقع "تويتر"، حيث ارتدت ملابس كشفت عن ساقيها، وظهرت وهي تجلس على حجر زوجها بشكل معاكس، ومُخجل كما وصفه المتابعون.

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وعلّقت فوز العتيبي على الصورة تعليقًا أثار غضب المتابعين بقولها: "الصورة عجبتني"، ما جعلهم يصفونها بأنها "خادشة للحياء".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة بشكل سلبي، متهمين فوز باختراق العادات والتقاليد السعودية والعربية، وأكد بعضهم أنها لا تريد من الصور سوى استفزاز الناس وإثارة الجدل، فيما رأى البعض الآخر أن هذه الأمور طبيعية ربما بين الأزواج، إلا أنها أمور خاصة تبقى فيما بينهما، ولا يجوز نهائيًا مشاركتها مع الغرباء.

واشتهرت فوز العتيبي، على السوشال ميديا بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، ما جعلها محط أنظار المتابعين، حتى أن بعضهم علق لها بأنّ هذه الشروط ستجعل فترة زواجها قصيرة، ولن يستمر لأكثر من 6 أشهر.