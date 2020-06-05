"كان" يعلن أفلامه الرسمية ومشاركة مصرية بـ"سعاد"

القاهرة – لايف ستايل
أعلن مهرجان كان السينمائي منذ قليل، عن الأفلام المشاركة في نسخته الـ73، والسابق تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتعليق حركة الطيران.
وقال مدير المهرجان، تيري فريمو، ورئيسه بيير ليسكور، إن هناك أكثر من 50 فيلمًا جرى قبولها ضمن اختيارات المهرجان، الرسمية منها "The French Dispatch" للمخرج ويس أندرسون، "Ammonite" للمخرجة فرانسيس لي، "Summer of "85" للمخرج فرانسوا أوزون، "True Mothers" للمخرجة اليابانية نعومي كاواسي.
وشملت القائمة أيضًا الفيلم المصري "سعاد" للمخرجة أيتن أمين، واللبناني "Broken Keys" للمخرج جيمي كيروز، وفيلم الرسوم المتحركة الأمريكي "Soul" للمخرج بيتر دوكتير، وفيلم الرعب "peninsula" للمخرج سانج هو يون، والذي يعد تتمة للجزء الأول من فيلم "Train to Busan"، و"Another Round" للمخرج الدنماركي توماس فينتربرج.
وفيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين، بدأ تصويره في مايو 2019، ومدة عرضه ساعة ونصف الساعة، وهو عمل درامي اجتماعي، تدور أحداثه حول ما بعد انتحار بطلة القصة الأساسية للعمل، حيث تذهب أختها الصغرى في رحلة بحثًا عن إجابات حول أسباب انتحارها.
ويسعى الفيلم إلى تقديم تجربة سينمائية واقعية للغاية تكشف عن ضعف الديناميكيات الاجتماعية القاسية، والتي أدت إلى انتحار فتاة صغيرة، وهو من إنتاج التونسية درة بوشوشة، وقد فاز بأكثر من جائزة بقيمة 30 ألف دولار، في مرحلة التطوير بمهرجان "الجونة" السينمائي الدولي في دورته الثانية.
ودرست المخرجة السينما وكان مشروع تخرجها من "أرت لاب" الجامعة الأمريكية فيلم "راجلها"، الذي أثار ضجة لجرأته وقت عرضه، وعرض في 10 مهرجانات دولية، كما قدمت فيلمين قصيرين عن مديحة كامل وعن تاريخ الرقص الشرقي.
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