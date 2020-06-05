نجلاء بدر تستعيد ذكريات صورة جمعتها بشريف منير وأحمد رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة لها برفقة الفنان شريف منير والفنان أحمد رزق. وعلقت "نجلاء"، على الصورة قائلة: "الصورة دي أنا بحبها قوي علشان بحبهم قوي، وعلشان طبيعية قوي". وشاركت نجلاء بدر في الموسم الرمضاني المنقضي، في مسلسل "الفتوة" إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان وبطولة الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، إنعام سالوسة، أحمد خليل، احمد خالد صالح، هنادي مهنى. كما شاركت في مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان.

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