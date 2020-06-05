محمد عز العرب ينشر صورة مع نيللي كريم من كواليس "بـ100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك مدير التصوير محمد عز العرب، متابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له رفقة الفنانة نيللي كريم والمخرجة كاملة أبو ذكري من كواليس مسلسل "بـ100 وش".

وعلق "عز العرب"، على الصورة قائلًا: "مع الأستاذة كاملة أبو ذكري والأستاذة نيللي كريم، بـ١٠٠ وش، الحمد لله على نعمة الأصحاب الجدعان".

مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.