هالة صدقي لـ"الخليج 365": "ليه لأ تجربة شبابية وأول مرة أشتغل معاهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "ليه لأ"، مؤكدة أن عرضه في هذا التوقيت مصلحة للعمل بعيدا عن زخم رمضان.

وقالت هالة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هذا العمل تجربة جميلة بالنسبالي لأن كل الناس اللي في المسلسل شباب، وأول مرة أشتغل معاهم كممثلين وإخراج وتصوير".

وعن تأجيل المسلسل وخروجه من العرض في رمضان المنقضي، قالت: "كنا بنشتغل في ظروف صعبة أوي، وللأسف كنا في عز الكورونا، وكنا داخلين متأخر، فكان صعب علينا كلنا، فتوقفنا، وعشان كدا ملحقناش شهر رمضان، وأنا شايفة عرضه في هذا التوقيت مصلحة للعمل، بعيدا عن زخم رمضان، وكويس إننا نازلين في وقت فاضي".

ينتمى مسلسل "ليه لأ" لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي ومحسن محيي الدين وعبدالرحمن أبو زهرة، أمينة خليل، وعدد من الفنانين.