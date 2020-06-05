فيديو| عصابة "بـ100 وش" تهنئ آسر ياسين على مولوده الجديد "زين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استقبل الفنان آسر ياسين مولوده الجديد "زين"، وأعلن عن الخبر عبر حسابه بموقع "تويتر"، بنشر مقطع فيديو من كواليس مسلسل "بـ100 وش".

وظهر "آسر"، في الفيديو وهو يتحدث إلى زوجته، وبجانبه أفراد عصابة بـ"100 وش"، وأخبرهم إنها على وشك الولادة.

وعلق "آسر"، على الفيديو قائلًا: "العصابة وهي بتهنينا على المولود الجديد زين آسر ياسين".

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.