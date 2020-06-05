"أزمة وعدت.. حبيب الكل".. نجوم الفن يساندون أشرف زكي بعد إجرائه عملية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على دعم ومساندة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه لعملية جراحية، وتركيب دعامات في القلب.

نرصد لكم أبرز تعليقات الفنانين، في التقرير التالي :

عبير صبري

كتبت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "‏ألف سلامة دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، تقوم بألف سلامة، دكتور أشرف ركب دعامات في القلب، من كتر ضغوط الحياة الصعبة.. ربنا يشفيه ويعافيه، بإذن الله ويرجع ينور بيته".

أحمد زاهر

كتب الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "ألف مليون سلامة يا دكتور أشرف يا أبو الرجولة والجدعنة.. ياللي عمرك ما سبت حد في محنة إلا وكنت جنبه.. ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيب الكل.. أرجوا الدعاء لدكتوري واستاذي أشرف زكي ".

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة الفنان أشرف زكي عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف سلامة عليك يا دكتور أشرف.. تمنياتي لك بالشفاء العاجل".

عمر الشناوي

كتب الفنان عمر الشناوي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "دكتور أشرف زكي.. ربنا يشفيه ويعافيه.. اللي ميعرفش دكتور أشرف مش هيقدر يتخيل قد إيه الراجل ده قائم على مشاكل الناس أكنها مشاكله بالضبط وعمره ما بيتأخر على شخص قصده في خدمة أو مساعدة".

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عمرو محمود ياسين

كتب الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "نقيبنا الغالي الدكتور أشرف زكي.. ألف سلامة عليك".

منة فضالي

كتبت منة فضالي، عبر حسابها على إنستجرام "دكتور أشرف زكي، الأخ الكبير.. ألف مليون سلامة عليك، وحمدالله على سلامتك، وربنا يديك الصحة، وطولة العمر، ويخليك لينا، ولكل اللي بيحبوك".

رانيا فريد شوقي

كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على إنستجرام: "ألف سلامة عليك يا دكتور أشرف زكي.. ربنا يشفيك ويعافيك يا غالي".

محمد الحناوي

كتب المؤلف محمد الحناوي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "جدعنتك مع كل الناس.. بتتردلك دلوقتي.. دعوات من القلب وحب مالوش حدود.. سلامتك يا راجل يا عظيم".

عمرو سعد

كتب الفنان عمرو سعد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دعواتكم للأستاذ أشرف زكي بالصحة والخير والشفاء، ان شاء الله".