بكلمات مؤثرة.. حفيد حسن حسني يتحدث عنه وينشر صورًا من ذكرياتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استعاد حسن، ذكرياته مع جده الفنان الراحل حسن حسني، الذي غادر عالمنا قبل أيام، إذ نشر الحفيد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا مجمعة في إطار واحد من مراحل عمرية مختلفة.

وكتب حسن في تعليقه على الصور "أي حد لما كان بيعرف إني حفيدك، كنت بلاقي فرحة في عينه ونظرة احترام وتقدير.. الحاجات دي كانت دايما بتفرحني وببقى شايف قد إيه الناس حباك حتى لو ما اتعاملتش معاك شخصيًا، وقد إيه أنا فخور إني حفيدك ومتشرف".

وتابع "وجود اسمك في بطاقتي وإني شايل اسمك كان بالنسبالي أمان وفخر، وعشان كده كنت دايما واخد بالي في معاملتي مع الناس وإني اتعلمت منك إن حب الناس بالدنيا كلها وفكرة إني شايل اسمك دي مسؤولية كبيرة".

أضاف حسن في رسالته لجده "بحاول دايما إني أبقى ناجح عشان أشرفك، عشان أنت دايما كنت واقف في ضهر كل واحد فينا أنا وإخواتي اللي هما كل أحفادك، وكنت دايما بتنصحني وأكتر حاجات نصحتني بيها هي حب الناس، وإن مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة وإني ما أيأسش. علمتنا فعل الخير، وعودتنا دايما إننا نتجمع ونخاف على بعض وكنت دايما بتخاف علينا من أصغرنا لأكبرنا".

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وأكد أن الراحل لم يجعلهم يشعرون يومًا أنه جدهم، قدر ما كان يعاملهم صديقًا، ووصفه بأنه صاحب قلب طيب أبيض: "كانت الناس دايما بتسألني عنك وعن معاملتك معانا، كنت دايما بقولهم إنك بركتنا وقد إيه طيب وحنين ومصدر البهجة في العيلة، وإنك ظهرنا اللي اتكسر دلوقتي واللي الناس ماتعرفوش إنك كنت بتضحكنا عالحقيقة أكتر من ورا الكاميرا، وإن تقريبًا كل الشخصيات اللي مثلتها إحنا عشناها".

بكلمات مؤثرة تابع حسن حديثه عن جده، قائلًا "عشان دايما كنت مش بتحب تتعبنا ومش بتقل علينا فضحكت علينا وسبتنا في ٢٤ ساعة، مع إني كان نفسي تفضل معانا لغاية لما تشوفني أنا وكل إخواتي الـ٥ في بيوتنا وتشوف أولادنا، لكن أمر الله نفذ، ولا اعتراض على قضاء ربنا، والبهجة راحت معاك، ومصر والدول العربية كلها عزونا وحسوا بآلامنا، لإنك كنت موجود داخل كل بيت، وأجيال كتير اتربت على إفيهاتك، وكنت فعلا جوكر، عشان زي ما بتعرف تضحكنا زي ما بتعرف تبكينا".

واستطرد "مهما اتكلمت وقلت مفيش كلام يوصفك أو يوصف جمال روحك الحلوة اللي هنفضل عايشين بيها حوالينا، أنا فعلا محظوظ إني اتولدت حفيدك وإني شايل اسمك، وعارف إنك دلوقتي في مكان أحسن بكتير وإنك مع جدتي وبنتك اللي كانت أقرب حد ليا، واللي من ساعة فراقها، وأنت تعبان ودلوقتي حضرتك ارتحت، فيا رب أبقى محظوظ أكتر وأحصلكوا، وأبقى مرتاح معاكوا عما قريب إن شاء الله.. أشوفك على خير".

جدير بالذكر أن الفنان حسن حسني توفي في 30 مايو الماضي، وتسبب خبر رحيله في حزن كبير داخل الوسط الفني.