أحمد سعد يعلق على شائعة وقوع خلاف بين حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بالفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، وذلك بعد انتشار شائعة تفيد بوقوع خلاف بينهما، وتدخل الأول للصلح.

واكتفى سعد بالتعليق على الصورة، قائلًا "أصحابي وحبايبي.. وكل اللي بسمعه إشاعات".

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أخبارا تفيد بوقوع خلاف بين شيرين وحسام، تطور إلى طلب الطلاق، وهو ما نفياه عبر حساباتهم الشخصية على "السوشيال ميديا".