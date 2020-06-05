عبير صبري عن أشرف زكي: "ركب دعامات في القلب من كتر ضغوط الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة عبير صبري، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه مؤخرا لعملية تركيب دعامات بالقلب.

وكتبت "عبير"، عبر حسابها على "إنستجرام": "‏ألف سلامة دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، تقوم بألف سلامة، دكتور أشرف ركب دعامات في القلب، من كتر ضغوط الحياة الصعبة.. ربنا يشفيه ويعافيه، بإذن الله ويرجع ينور بيته".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت قد كشفت أمس الخميس عن خضوع الفنان أشرف زكي لعملية في القلب، وطمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على حالته الصحية.