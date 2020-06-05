فن ومشاهير

حسام حبيب يغرّد من جديد بشأن شائعة خلافه مع شيرين عبدالوهاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان حسام حبيب، من جديد تغريدة، بشأن الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة، وتفيد بوقوع خلاف بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، تطور إلى حد طلب الأخيرة الانفصال.

وكتب حبيب، عبر حسابه على تويتر، قائلا: " أنا كتبت تويتة ومسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء أما الأشخاص التانية مدعيين الصحافة.. فحسبي الله ونعم الوكيل.. اتقوا الله أن تخوضوا في أعراض الناس.. موتوا بغيظكم".

كانت شيرين عبدالوهاب نفت الشائعات عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي"، بينما اكتفى حسام بالاستعانة بآية قرآنية "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا".

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