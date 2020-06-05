محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه مؤخرا لعملية.
وكتب بهجت قمر، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "أشرف زكي حبيبي وأخويا الكبير وضهري.. ألف سلامة عليك مش وقت تعب ده أكتر وقت كلنا بنحتاج لك فيه.. هترجع أحسن من الأول.. وهتبقى زي الفل بفضل دعوات حبايبك اللي عمرك ما قصرت معاهم".
يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت قد كشفت أمس الخميس عن خضوع الفنان أشرف زكي لعملية في القلب، وطمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على حالته الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر لـ"نقيب الممثلين": "هترجع أحسن من الأول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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