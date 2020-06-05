تراند اليوم : بعد تصدر مؤشرات البحث.. حسام حبيب: موتوا بغيظكم

بعد أن تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب أنباء عن خلافات بينهم.



جدد الفنان حسام حبيب، نفي وجود أي خلافات بينهما، وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : انا كتبت تويته و مسحتها احتراما للساده الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانيه مدعيين الصحافه فا حسبي الله و نعم الوكيل اتقو الله ان تخوضو في اعراض الناس موتو بغيظكم".

وكان شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب نفى ما تم تداوله عن خلاف شيرين وزوجها وذلك من خلال صفحته على الفيسبوك وكتب قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص.

وتابع قائلًا: "شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح".