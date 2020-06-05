تراند اليوم : صدمة.. وفاة فنان مصري بعد ساعات من وفاة أشرف سالم



تلقى الوسط الفني المصري صدمة جديدة بعد ساعات من وفاة الملحن أشرف سالم، حيث توفي الفنان والشاعر الغنائي علاء سليمان.

ونعى الفنان هيثم سعيد، الراحل "سليمان"، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "توفي إلى رحمة الله الشاعر و الإنسان الخلوق علاء سليمان".

وأضاف: "واللي كان ليا شرف التعامل معاه في أغنية يوم٣٠ و أشهدكم و أشهد الله تعالى بأني لم أجد منه خلال تعاملنا إلا كل إحترام و رقيّ و فن و طيبة قلب...إنا لله وإنا إليه راجعون .. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفره".

وتوفي الملحن أشرف سالم، أمس الخميس، إثر معاناته من ذبحة صدرية، بعد يومين من دخوله أحد المستشفيات، عن عمر يناهز 50 عاما.

الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "تم نقل الملحن الراحل إلى المستشفى منذ يومين، وذلك قبل وفاته أمس، ودفن بعد ظهر أمس".

الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لغالبية نجوم الأغنية، منها ما قدمه مؤخرا مع سميرة سعيد "واقع مجنون" وقبلها "ليلة حبيبي"، ومع محمد منير "صوتك" و"ويلي"، ومع آمال ماهر "مش راجعلك تاني"، ومع محمد فؤاد "مش باقي على حاجة".



