تراند اليوم : مدير العناية المركزة يحسم الجدل عن حالة رجاء الجداوي



حسم الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بالإسماعيلية وأحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، في المستشفى الذي تتواجد فيه لتلقي العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الجدل حول حالتها الصحية، مؤكدًا أنها مازالت في العناية المركزة.

وكتب الدكتور محمد خالد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يا سادة: دعكم من الإشاعات.. بدون تفاصيل: حالة مدام رجاء الجداوي مازالت في العناية المركزة على قيد الحياة، في مرحلة ما قبل استخدام التنفس الصناعي الاختراقي، ولم تفقد وعيها.. نسأل الله لها ولمرضانا جميعا العافية".

وأعادت أميرة ابنة رجاء الجداوي نشر ما كتبه، مُعلقة "ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد خالد ويا رب يا رب يا رب".

وانتشرت الكثير من الشائعات حول وفاة الفنانة رجاء الجداوي، لكن سرعان ما نفتها ابنتها أميرة.

كان مصدر طبي كشف عن سبب تدهور حالة رجاء الجداوي، ونقلها للعناية المركزة، مشيرًا إلى انتشار شائعات وفاتها أثرت عليها بالسلب وعلى حالتها النفسية.



