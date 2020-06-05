فيديو.. نداء شرارة تطرح أغنية "شروط" على "يوتيوب"

طرحت الفنانة نداء شرارة منذ ساعات أدت أغنياتها بعنوان "شروط"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:إيهاب غيث، ألحان:محمود أنور، توزيع: جان ماري رياشي. يذكر أن نداء قد طرحت مؤخراً أغنية "بس يقبرني" وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات:تيم، ألحان وتوزيع:جان ماري رياشي. أغنية "بس يقبرني" وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات:تيم، ألحان وتوزيع:جان ماري رياشي.

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