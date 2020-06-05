وجه الفنان كريم العمري رسالة لجمهوره، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". ونشر "العمري" صورة جديدة له عبر صفحته، وعلق عليها قائلًا: "ولدت أصليًا.. لا تموت نسخة"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية". لا تموت نسخة"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية". ويذكر أن آخر أعمال الفنان كريم العمري مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وتتناول أحداثه حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كريم العمري يوجه رسالة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.