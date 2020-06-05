بكلمات مؤثرة..الوسط الغنائي وصدمته لرحيل الملحن أشرف سالم

حالة من الصدمة والحزن يعيشها الوسط الغنائي بعد الإعلان عن وفاة الملحن أشرف سالم عن عمر يناهز الـ 50 عاماً إثر تعرضه لذبحة صدرية أودت بحياته.

تحولت منصات مواقع التواصل الإجتماعي إلى سرادق عزاء، حيث عبّر العديد من الشعراء والمطربين حزنهم لرحيل سالم بشكل فجائي ، فـ قدم الشاعر أمير طعيمة تعازيه قائلاً:"الملحن اشرف سالم في ذمة اللهو الله مَش قادر أصدق إني بكتب البوست ده، بس ما يغلاش علي اللي خلقه.لا حول و لا قوة الا

بالله"

وعلقت سميرة سعيد بحزن على الخبر قائلة:" صديقي ورفيق رحلة وعشرة عمري اشرف سالم..

رحيله آخر توقعاتي.. أنا حزينة…الله يرحمه..

وكتب الشاعر أيمن بهجت قمر قائلاً:"لا حول ولا قوة الا بالله ..وفاة الملحن الخلوق المحترم أشرف سالم البقاء لله والفاتحه والدعاء"

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وعلق الشاعر بهاء الدين محمد على الخبر بكلام مؤثر قائلاً:"الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبى ومن أقرب صحابى ولسه من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلى

هو إيهاب توفيق عشان نضحك بس خلاص مات خلاص أشرف مات، ماكنتش قادر أكتب بس لازم أقولكم أدعوله هو محتاج كدهاللهم إرحمه وإغفرله وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، ماحدش يحب الدنيا ولا يحب حد قوى"

وقدمت الفنانة جنات تعازيها قائلة:"ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الملحن الخلوق الصديق والأخ أشرف سالم المرجو الدعاء له، انا لله وانا اليه راجعون "

قدم الراحل آخر أعماله الفنية من خلال أغنيتي "واقع مجنون" للفنانة سميرة سعيد، وأغنية "فكك" للفنانة ميريهان حسن، تعاون في رحلته الفنية مع العديد من نجوم الوطن العربي أبرزهم"محمد منير، آمال ماهر، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، سميرة سعيد".