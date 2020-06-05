رانيا فريد شوقي لأشرف زكي: ربنا يشفيك ويعافيك يا غالي

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد إجرائه عمليه جراحية أمس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتبت "رانيا" عبر صفحتها قائلة: "ألف سلامة عليك يا دكتور أشرف.. ربنا يشفيك Advertisements ويعافيك يا غالي". ويعافيك يا غالي". ويذكر أن كان خضع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى فترة راحة قصيرة، بعد عودته إلى منزله عقب إجرائه لعملية لتركيب دعامة بالقلب، أمس، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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