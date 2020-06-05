بعد إجرائه عملية جراحية.. منة فضالي توجه رسالة لأشرف زكي

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد إجرائه عملية جراحية أمس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت "منة" عبر صفحتها قائلة: "دكتور أشرف زكي الأخ الكبير.. ألف مليون سلامة عليك وحمدًا لله على سلامتك وربنا يديك الصحة وطولة العمر

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ويخليك لينا ولكل اللي بيحبوك".

يذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خضع إلى فترة راحة قصيرة، بعد عودته إلى منزله عقب إجرائه عملية لتركيب دعامة بالقلب، أمس، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.