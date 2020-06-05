- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأنشأ مغني الراب الشهير عددا من الحسابات للمساعدة في تغطية الرسوم القانونية لعائلتي أربيري وتايلور، الذين يطالبون بالعدالة من أجل أحبائهم المفقودين خلال الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكد فريق ويست أن جيانا ابنة جورج فلويد، قد تم تغطية نفقتها بالكامل طوال حياتها، فيما يتعلق بتعليمها ورسومها الدراسية المستقبلية، حيث وضع 529 خطة تعليمية باسمها.
وأوضح فريق كاني أنه قدم أيضا تبرعات لسلسلة من الشركات السوداء في شيكاغو للمساعدة في إبقائها قيد التشغيل خلال هذه الفترة من الأزمة.
وكانت برونا تايلور قد قتلت بثماني طلقات في لويزفيل بولاية كنتاكي في مارس الماضي، عندما دخلت الشرطة منزلها دون سابق إنذار.
كما قتل أحمد أربيري على يد شخصين قاما بمطاردته، في برونزويك، وساد غضب عارم ومطالب بالقصاص العادل بعد انتشار مقطع فيديو يوثق حادثة القتل.
تابعنا على منصة غوغل الإخبار
كانت هذه تفاصيل خبر زوج كيم كاردشيان يتكفل بمصاريف ابنة فلويد مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.