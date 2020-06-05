زوج كيم كاردشيان يتكفل بمصاريف ابنة فلويد مدى الحياة

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وأنشأ مغني الراب الشهير عددا من الحسابات للمساعدة في تغطية الرسوم القانونية لعائلتي أربيري وتايلور، الذين يطالبون بالعدالة من أجل أحبائهم المفقودين خلال الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكد فريق ويست أن جيانا ابنة جورج فلويد، قد تم تغطية نفقتها بالكامل طوال حياتها، فيما يتعلق بتعليمها ورسومها الدراسية المستقبلية، حيث وضع 529 خطة تعليمية باسمها.

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وأوضح فريق كاني أنه قدم أيضا تبرعات لسلسلة من الشركات السوداء في شيكاغو للمساعدة في إبقائها قيد التشغيل خلال هذه الفترة من الأزمة.

وكانت برونا تايلور قد قتلت بثماني طلقات في لويزفيل بولاية كنتاكي في مارس الماضي، عندما دخلت الشرطة منزلها دون سابق إنذار.

كما قتل أحمد أربيري على يد شخصين قاما بمطاردته، في برونزويك، وساد غضب عارم ومطالب بالقصاص العادل بعد انتشار مقطع فيديو يوثق حادثة القتل.