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أول رد من شيرين عبد الوهاب على اعتداء حسام حبيب عليها والأخير يستعين بآية من القرآن الكريم

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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فكتبت شيرين: “قرأت أخبارأ أو بمعنى أصح إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة وليست صحيحة بالمرة. #بحبك يا صاحبي”.

أما حسام حبيب نفى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن وجود خلاف كبير مع زوجته ‏شيرين عبد الوهاب، مقتبسًا آية من القرآن الكريم في تغريدة له عبر حسابه ‏الرسمي على تويتر، جاء فيها: ‏‎”‎فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا‎”‎‏.‏

بدوره نشر أحمد سعد صورة تجمعه مع الزوجين وكتب: “اصحابي وحبايبي… وكل الذي أسمعه اشاعات”.

ولكن بحسب موقع “اليوم السابع” ان شهود عيان أكدوا استعانة شيرين بصديقها النجم أحمد سعد بعد ‏أن اشتد الخلاف بينها وبين حسام حبيب، ونجح سعد في الصلح بينهما.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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