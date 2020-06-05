أول رد من شيرين عبد الوهاب على اعتداء حسام حبيب عليها والأخير يستعين بآية من القرآن الكريم

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فكتبت شيرين: “قرأت أخبارأ أو بمعنى أصح إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة وليست صحيحة بالمرة. #بحبك يا صاحبي”.

أما حسام حبيب نفى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن وجود خلاف كبير مع زوجته ‏شيرين عبد الوهاب، مقتبسًا آية من القرآن الكريم في تغريدة له عبر حسابه ‏الرسمي على تويتر، جاء فيها: ‏‎”‎فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا‎”‎‏.‏

بدوره نشر أحمد سعد صورة تجمعه مع الزوجين وكتب: “اصحابي وحبايبي… وكل الذي أسمعه اشاعات”.

ولكن بحسب موقع “اليوم السابع” ان شهود عيان أكدوا استعانة شيرين بصديقها النجم أحمد سعد بعد ‏أن اشتد الخلاف بينها وبين حسام حبيب، ونجح سعد في الصلح بينهما.