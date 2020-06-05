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خلال حلقة الأربعاء من برنامج "كل يوم" ويعرض عبر قناة ON، انتقدت الإعلامية بسمة وهبة إحدى الفنانات، دون ذكر اسمها، بسبب إقامتها لحفل كبير، دون الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
و وجهت وهبة دبوس الشك لفنانة مشهورة قالت إنها بدلا من أن تكون قدوة للمجتمع، قررت أن تخالف كل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وأقامت خلال إجازة العيد حفلا كبيرا وتجمع فيه مشاهير.
أكملت أن هذا الحفل لم يكن فيه ارتداء للكمامة أو اتباع وجود مسافات، موضحة أن بسببه حدثت كارثة وأصيب عدد كبير بفيروس كورونا.
وأكدت أن هذه الفنانة تلبس وجه العقل في النهار وتخلعه ليلا، وأنها كانت تكتب عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وتحذر الجمهور، وهي لا تتبع أي شيء مما تقوله.
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ووجهت بسمة وهبة رسالة لها قائلة: "مينفعش تكتبي وتشتكي من قلة وعي الناس، ولما يجي العيد متستحمليش الكلام اللي بتقوليه وتعملي عزومة بالاستهتار والكارثة اللي حصلت واللي أنتي عملتيها يعني المفروض تكوني قدوة في تنفيذ إجراءات الوقاية، وعموما مش محتاجين نقول أسماء لأن الأسماء بقيت معروفة من أخبار الإصابة"
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة تتهم فنانة بأنها تسببت بإصابة عدد كبير من الناس بفيروس كورونا... فمن قصدت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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