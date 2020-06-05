أول ظهور لنجل احمد الفيشاوي من زوجته الألمانية بصحبة ابنته "لينا"

شاركت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي صورة لها مع أخوها غير الشقيق وكتبت تعليقا على الصورة :" هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي، سعيدة للغاية أنه أخيرًا دخل إلى حياتي وأن أكون قادرة على صنع الذكريات معه""

وأضافت ابنة أحمد الفيشاوي قائلة: "أحبك جدًا تيتوس ولا أستطيع الانتظار حتى أراك قريبًا". تيتوس هو نجل الفيشاوي من زوجته الألمانية التي تزوج منها بعد انفصاله عن هند الحناوي بعدة سنوات.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد وجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها بكلمات عبر حسابه على انستقرام قال فيها "كل سنة وانت طيبة وزي البدر المنور".

وتفاعل عدد كبير من محبيه مع المنشور من بينهم أصالة التي كتبت له :"كلّ سنة وحبيبتك بألف خير".

وكانت سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي قد أكدت في تصريحات صحفية أن موكلها تعرض للغش والخداع من قبل والدة لينا الفيشاوي حيث اوهمته بانهما سيسافران الى انجلترا من اجل استكمال تعليم ابنته على ان يزورو مصر في المناسبات والاعياد ويداومان على ذلك وهو ما لم يحدث وتكمل ان هذا الامر هو السبب وراء تقدم الفنانة سمية الالفي بدعوى قضائية ضد لينا ووالدتها من اجل ضم حضانة الطفلة اليها خصوصا ان المدرسة التي تدرس فيها لينا في لندن تنافي العادات والتقاليد المصرية التي تربينا عليها وهو ما يرفضه والدها بشكل حاسم.

Advertisements

وأضافت المحامية أن لينا تشكو من عدم انفاق والدها وجدها عليها مؤكدة أن جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي توفى وعليه ديون بسبب انفقاه كل ما يملك على علاج مرض السرطان الذي كان سببا في وفاته.