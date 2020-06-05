بالصور.. نقل احمد فلوكس للمستشفي في حالة حرجة..هل تأكد اصابته بالكورونا؟

منذ ساعات قليلة تم حجز الفنان أحمد فلوكس بأحدي المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك لتعرضه وعكة صحية مفاجأة، وذلك بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة وأيضا إجهاد نفسي وعصبي في اليوم بشركته الجديدة لمدة ٢٠ ساعة باليوم وهذا بوصف الدكتور المتابع لحالته الصحية، والذي قرر حجزه بالمستشفي لحين الاطمئنان علي صحته لكي يخرج لبيته وطلب منه بشدة الراحه لمدة أسبوع علي الاقل والنوم وقت كافي في اليوم والاكل بشكل منتظم.

وبمجرد وصوله قام الطبيب بعمل مسحة له للتأكد من عدم اصابته بكورونا وبالفعل تأكد عدم اصابته بالفيروس المستجد وأن الأمر كله له علاقة بالاجهاد.

وقد قام فلوكس في الفترة الاخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صور وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال وسط إتخاذه الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

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