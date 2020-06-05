خبيرة تجميل تقلّد عبد المجيد عبدالله بواسطة مكياج محترف وتشعل تويتر!

تداول عددٌ كبير من المغردين مقطع فيديو لفنانة مكياج سينمائي وخبيرة تجميل كويتية موهوبة، تدعى أمل، تقوم فيه بتقليد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، وسرعان ما ارتفع وسم يحمل اسم الفنان عبدالمجيد عبدالله، في "تريند" تويتر.

وتظهر أمل بشكل مشابهٍ إلى حدٍّ كبير لعبدالمجيد باستخدام المكياج، إضافة إلى ارتداء الشماغ والثوب، وحمل العود، وأداء عددٍ من أغانيه وسط تفاعل كبيرٍ من الجمهور.

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من جهته، أثنى الفنان عبدالمجيد عبدالله على موهبة أمل، حيث شارك رابط الفيديو الخاص بها، الموجود في إنستجرام، على حسابه الرسمي في تويتر، وعلَّق عليه: أنتِ فعلاً فنانة وموهوبة. شكراً لك".

أما المغردون، فانقسمت آراؤهم بين مشيدٍ بإبداعها، ومنتقدٍ لها بالقول: إنها أصبحت تشبه "شرشبيل" في كرتون السنافر، والساحرة في أفلام الأطفال.



أمل كانت قد قلَّدت في أوقات سابقة عدداً من الفنانين مستغلةً موهبتها في المكياج السينمائي، حيث ظهرت في مقاطع فيديو عدة في موقع تيك توك، ترتدي أزياء مماثلة للشخصيات التي تقلِّدها، وتشغِّل مقاطع لهم مع تحريك فمها بما يماثل الكلام الذين يقولونه، ومن الشخصيات التي نجحت في تقليدها الممثلة سهير البابلي، والفنانة فيروز، كما قدمت عدداً من المبادرات الإنسانية لمختلف الفئات، خاصة فئة ذوي الإعاقة.