ما حقيقة زواج نيللي كريم من صديق عمرو دياب؟

ردّت الفنانة نيللي كريم على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضي بزواجها منذ أيام من رجل الأعمال عمر إسلام في حفل عائلي حضره عدد قليل من الأقارب في فيلا العريس بمدينة الجونة في البحر الأحمر، ونفت هذه الأخبار في تصريحات صحافية لها، معلقة: «والله لما هتجوز هقول.. مش هتجوز في السر والله، دي مش طريقتي خالص».

عريس النجمة نيللي كريم، والزوج الثالث لها الذي انتشرت أخبار عن زواجها منه في الجونة، هو رجل الأعمال عمر إسلام، صاحب محال تراينون الشهيرة، والصديق المقرب من النجم الهضبة عمرو دياب. وقد تخرّج عمر إسلام في الجامعة الأميركية قسم اقتصاد وإدارة أعمال، ثم انضم إلى شركته المملوكة لعائلته عام 1989، وكان أحد الروّاد في استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، كما امتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه إلى ما يقرب من 90 متجراً.

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وفى سياق ذي صلة، كانت قد صرحت النجمة نيللي كريم، في تصريحات صحافية، بأنّ هناك مشروع زواج قائماً بالفعل، إذ إنها عند زواجها ستعلن ذلك رسمياً، قائلة: «لسه والله ولسه هعلن لما أتجوز».

يشار إلى أن الفنانة نيللي كريم سبق لها أن تَزَوّجت مَرّتين ثانيهما من خبير التغذية هاني أبو النجا، الذي انفصلت عنه عام 2015 ولديها 4 أبناء وهم: «كريم وسليم» من الزيجة الأولى، و«سيليا وكندة» من الزِيجة الثانية.

تعيش النجمة نيللي كريم أصداء نجاح مسلسلها الرمضاني "بـ 100 وش"، الذي حَقّقت من خلاله نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث شاركها بطولته كل من آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، وسلوى محمد علي، ومحمد عبد العظيم، وعلا رشدي، وعدد كبير من الفَنّانين، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج العدل جروب‏‎.