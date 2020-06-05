وفاة الملحن المصري أشرف سالم عن عمر يناهز 50 عاماً

توفي الملحن المصري أشرف سالم، أمس الخميس، إثر معاناته من ذبحة صدرية، بعد يومين من دخوله أحد المستشفيات، عن عمر يناهز 50 عاما.

ونعى عدد كبير من الفنانين من بينهم سميرة سعيد، ورامي جمال، الملحن الراحل معبرين عن حزنهم لفقدان قيمة فنية كبيرة في عالم الموسيقى في مصر.

وكانت النجمة سميرة سعيد قد نعت الملحن الراحل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة: "صدمة كبيرة بفقدان صديقي ورفيق رحلة وعشرة عمري اشرف سالم..رحيله آخر توقعاتي.. أنا حزينة…الله يرحمه".

كذلك غرد النجم رامي جمال على حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "انتقل الي رحمه الله تعالي صديقي الملحن اشرف سالم نسألكم الدعاء لا اراكم الله مكروه في عزيز لكم".

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يذكر أن الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لعدد كبير من نجوم الأغنية، منها ما قدمه مؤخراً مع سميرة سعيد "واقع مجنون" وقبلها "ليلة حبيبي"، ومع محمد منير "صوتك" و"ويلي"، ومع آمال ماهر "مش راجعلك تاني"، ومع محمد فؤاد "مش باقى على حاجة"، ومع إيهاب توفيق "عامل خجول" و"أقوى من هواك"، ومع جنات "جواز سفر"، ومع كارمن سليمان "عيش على أعصابك"، وغيرها من الأغاني المميزة، كذلك قام بتأليف الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية مثل "نونة المأذونة"، "أرض جو"، و"كنا أمس".