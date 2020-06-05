أول رد من شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب على أخبار مشاجرتهما

في أول تعليق على أنباء المشاجرة التي وقعت بينهما، وتدخل النجم أحمد سعد للصلح بينهما، نفى النجمان حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب أنباء تلك الواقعة جملةً وتفصيلاً، حيث غردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة"، قبل أن تختتم تغريدتها بعبارة "بحبك يا صاحبي" وهو اسم أحد الأغاني الشهيرة للنجم أحمد سعد.

أما حسام حبيب فأعاد نشر تغريدة محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، والذي قال فيها: "حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا …"، قبل أن يغرد مستشهداً بآيات القرآن الكريم حيث قال: "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا"، في إشارة إلى من تداولوا خبر شجاره مع شيرين.

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وكانت الكاتبة الصحفية مها متبولي قد كشفت تفاصيل الواقعة أولاً على حسابها على فيسبوك، حيث كشفت عن خلاف كبير وصل إلى حد التشابك بالأيدي بين شيرين وزوجها، ما تطلب تدخل الفنان أحمد سعد، الصديق المقرب للنجمين كمحاولة لاحتواء الأزمة.

بعد ذلك تواصلت "سيدتي" مع النجم أحمد سعد لسؤاله حول الأمر ليعلق قائلاً: "هذا أمر شخصي بين حسام حبيب وشيرين لا يمكنني التعليق عليه سواءاً بالإيجاب أو النفي، مؤكداً أنه لا يحب أن يتم اعتباره طرفاً في أي نزاع لا يخصه"، كما طلب من الصحافة بشكل عام احترام خصوصيات نجوم الفن مشدداً على إنه لو كان طرفاً بالفعل لذكر كل تفاصيل الواقعة - إن صحت- لكن اللافت في الأمر أنه لم ينف حدوثها.