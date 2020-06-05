معتصم مقداد يوثق لحظات استقبال شقيقه السادس بالفيديو.. وهذا اسمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة المخصصة للأطفال عن استقبال طفله السادس والذي أطلق عليه اسم "سند"، ونشر مقداد صورا تجمعه بطفله الجديد.

ومن جانبه نشر معتصم مقداد والشهير بـ "عصومي" صورا تجمعه بشقيقه الجديد عبر حسابه الخاص في إنستغرام وكتب مُعلقًا عليها: "في هذه اللحظات التاريخية من هذا اليوم المبارك أطل علينا بطل مقدادي جديد لينضم للعائلة العريقة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. فقد رزقنا الله بمولود جديد أسميناه ''سند'' نسأل الله أن ينبته النبات الحسن وأن ينفع به دينه وأهله وأمته".

ونشر المعتصم فيديو عبر قناته الخاصة يوثق لحظات ما قبل الولادة وبعدها، وقال المعتصم إنه قرر أن ينقل جميع اللحظات عن طريق الفيديو خاصة أنهم لم يتمكنوا من التواجد في المستشفى بسبب حالة الحظر الصحي الذي يعيشه العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وحقق الفيديو ما يقارب الـ 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة في وقت قصير جدًا.

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كما كشف المعتصم عن قيامه بإنشاء حساب خاص للطفل بعد ساعات من ولادته وصل عدد المتابعين فيه إلى ما يقارب الـ 1500 شخص بالرغم من وجود صورة واحدة فقط.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الخبر وكان من بين التعليقات: "طيور الجنة باقية وتتمدد"، "أكيد مجهزين غنيه ع اسمو قبل ما يخلق".

والمولود الجديد "سند" هو الطفل السادس لخالد مقداد وزوجته مروة حماد بعد المعتصم، الوليد، جنى، إياد، جاد، وحققت عائلة مقداد شهرة واسعة بسبب قناة طيور الجنة، وكان خالد مقداد قد أسس فرقة طيور الجنة عام 1994 والتي قدمت عبر السنوات الماضية أناشيد خاصة للأطفال اشتهرت بشكل واسع عبر الوطن العربي.

وكان المعتصم قد أعلن قبل مدة عن حمل والدته بالطفل السادس، وأثار الخبر ضجة كبيرة والعديد من التعليقات الساخرة، لا سيما أنه تم عن خطوبة الوليد قبل مدة، وكانت التعليقات حول نية خالد مقداد زيادة الأطفال بالعائلة "أبناء وأحفاد" من أجل الاستمرار في مجال أناشيد الأطفال ودعم قناة طيور الجنة بالمزيد من المنشدين الأطفال، فيما تمنى الكثيرون للأم والجنين القادم حينها الصحة والسلامة، معلقين أن هذا الأمر عائلي ولا يجوز السخرية منه.