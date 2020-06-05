فستان إليسا في حفلها الأخير حديث السوشال ميديا.. كم بلغت تكلفته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شغلت النجمة اللبنانية إليسا اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحفل الأخير الذي أحيته "أونلاين" على موقع "يوتيوب"، وتصدر وسم "مكملين مع إليسا" قائمة الترند على موقع "تويتر".

وفي الوقت الذي حرص عدد كبير من جمهور النجمة اللبنانية إليسا على الاستمتاع بجمال صوتها، اهتم فريق آخر بالفستان الذي أطلّت به، حيث فضلت إليسا ارتداء فستان أسود قصير مفتوح ناحية الصدر، وأبدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم به.

ونجح بعض مُحبي إليسا في التوصل إلى سعر الفستان وماركته، حيث بلغ سعره 2,445 دولار، كما أنه من توقيع مصمم الأزياء العالمي ديفيد كوما، حيث لا تعتبر تلك المرة الأولى التي ترتدي فيها إليسا فستانا من توقيع "كوما"، فقد سبق وأن أطلّت بتوقيعات مختلفة من فساتينه وبدل الجامبسوت من تصميمه.

وأثار الفستان الذي ارتدته النجمة اللبنانية إليسا إعجاب عدد كبير من جمهورها ومحبيها من نشطاء السوشال ميديا، فمنهم من تمنى ارتداء مثله ذات يوم ومنهم من اعتبره غريب النوع، حيث علّقت إحدى معجبات النجمة اللبنانية قائلة: "بموت على فستان إليسا أمس".

وقالت أخرى: "أبي فستان اليسا حق حفل أمس طحت في حبه".

وعلّقت ثالثة : "فستان اليسا يلوع الجبد #اليسا_على_شاهد".

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وتابعت رابعة : "فستان نوعه غريب بس الإطلالة تناسب اليسا".

وكانت النجمة اللبنانية إليسا، قد أطلت يوم الخميس الماضي في الساعة 10 مساء بتوقيت بيروت، على جمهورها في حفل أون لاين على "يوتيوب"، بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الغنائي، حيث قررت أن تكون مكملةً لسلسلة حفلات عيد الفطر التي حملت عنوان "معيدين معاكم"، ليصبح اسمها "مكملين معاكم".

وقدمت إليسا عددًا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللى بيحبوني"، و"كرهني"، و"أنا وحيدة"، و"نفسي أقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغاني.

وسبق وأن نشرت النجمة اللبنانية، مقطع فيديو لها أثناء وصولها للأستوديو وهى ترتدي الكمامة الطبية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستغرام، حيث ظهر أيضاً كل طاقم الأستوديو وهم يلتزمون بالوقاية الطبية وارتداء الكمامة.