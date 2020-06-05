أروى عمر تشن هجوما حادا على هند القحطاني بعد تباهيها بمغازلة الأمريكان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنّت السعودية أروى عمر هجومًا حادًا على مواطنتها هند القحطاني بسبب تباهيها بمغازلة الأمريكان لها، واصفًة إياها بأنها عجوز النار كما سخرت من ملامح وجهها، مردفة: "احترمي قرودك".

ووثقّت أروى عمر، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" قالت فيه: "بتموتي في الشهرة تبغين توصلين 30 مليون روحي البسي واجلسي على شاطئ الهوا حقة اللي عندكن هناك مو محتاجة أقولك تلبسي زي حقة اللي يتغطسون".

وأردفت السعودية أروى عمر قائلة: "البسي يا حبيبتي زيهم وانزلي وشغلي أغنية أمشي وأهز الشطية أمشي وأتلفت .. شغليها وتوصلين مو 30 مليون هتوصلي 50 مليون .. يا أم جبهة من هنا جبهتك لهنا كلك على وجهك جبهة يا عجوز النار احترمي عمرك احترمي قرودك احترمي طيورك اللي عندك".

وردّت أيضًا أروى عمر على اتهام هند القحطاني لها بأنها تهوى الشهرة من ورائها، فقالت: "الشهرة حقك ما أبغاها الشهرة اللي تتكلمين عنها وتقولين يهوون الشهرة أنا أرش على الشهرة مبيد حشرات ما أبغاها".

يأتي هذا الهجوم عقب نشر هند القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أكدت فيه أنها تتعرض لمغازلة من الأمريكان كاشفة عن هوية الشخص الذي غازلها وهي في أحد شوارع الولايات المتحدة، مبينة أنها بالفعل تريد أن تعيش قصة حب ولكن ليس بهذه الطريقة الهمجية وطالبت بأن تكون حبا حقيقيا وليست علاقة عابرة.

Advertisements

وقالت هند القحطاني: "والله العظيم ورب المصحف إن الأمريكان يتغزلون شوفوا هذا اللي تغزل فيني شايفينه.. بس أنا ما أعطي أحد وجه أقسم بالله ما عمري عطيت أحد وجه ما أبغي".

وتابعت هند القحطاني قائلة: "أنا قلت إني أبغى أحب وأنحب وأنا فعلًا كده بس مو بهالطريقة الهمجية.. أبغى يكون حب مو علاقات عابرة والعياذ بالله".

يُذكر أن هند القحطاني أُم لأربعة أطفال ابنتين وولدين وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقربون منها أنها كانت متشددة دينيًا مستنكرين ما حلّ بها، وتعتبر هند مهاجرة من دولتها المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.