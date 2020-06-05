فنانات سوريات يفتقدهن الجمهور.. اختفين لأسباب مختلفة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تركت العديد من الفنانات السوريات بصمة في الدراما غير أنهن اختفين دون سابق إنذار، فانتشرت حولهن العديد من الشائعات والتسريبات بشأن أسباب غيابهن، كما يفتقدهن الجمهور ويتحدث عنهن بين الحين والآخر.

لينا دياب

الفنانة البالغة من العمر 35 عامًا اختفت منذ 6 سنوات وفق المعلومات المتداولة، وردّت في وقت سابق على الشائعات الكثيرة التي دارت حولها وقالت:"مسا الخير حبايب قلبي، لسه كتير عالم مشغولة بدعاية اختفائي.. وتطور الأمر معون لدرجة أنهم أعلنوا زواجي كذا مرة ومن عدة جنسيات بدون ما يخبروني... وآخرها زوجوني من رجل أعمال يعمل بالعطور... وأنا كتير ممتنة وبشكر الكل لحجم هاد الاهتمام والمتابعة من جمهوري... وبهي المناسبة بدي طمن الجميع أنا لسا مقيمة بالإمارات مو بالأردن... وكل الإشاعات يلي عم ينحكا فيها بتضل إشاعات... بحبكون كتير من كل قلبي"، ومع ذلك لم تحسم لينا دياب الجدل حول سبب غيابها.

نورمان أسعد

تغيب الفنانة البالغة من العمر 45 عامًا منذ سنوات، أعلنت اعتزالها العمل الفني في عام 2007 وذلك بعد زواجها الثالث.

تزوجت للمرة الأولى من الفنان أيمن زيدان بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوميات جميل وهناء"، لكنهما انفصلا بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج لأسباب لم تعرف، وشاركا بعدها في بطولة مسلسل "ألو جميل ألو هناء"، تزوجا مرة أخرى بعد سنة واحدة من الانفصال ودام الزواج ثلاث سنوات ولكنهما انفصلا في نهاية عام 2003 بعدما أنجبا ابنتهما الوحيدة "جودي".

في يوليو 2003، تزوجت من المخرج العراقي عدنان إبراهيم وكان زواجهما في عام 2004 وانفصلا عام 2006، وفي مطلع عام 2007 تداولت الصحافة خبر زواجها من رجل الأعمال الإماراتي "محمد الطاير" لكنه تبين فيما بعد بأنه رجل الأعمال والسياسي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني أنجبت منه أربعة أبناء، ابن اسمه "تيجان" وثلاثة بنات هن تاج، جينار وأصغرهن روجينا وقد أقامت معه متنقلة بين أمريكا والأردن، واستقرت في العاصمة الأردنية عمان.

لمى إبراهيم

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ومن النجمات اللاتي افتقدهن الجمهور أيضًا الفنانة لمى إبراهيم، 33 عامًا، آخر ظهور لها في 2016 في مسلسل "نبتدي منين الحكاية"، ووفق المعلومات فإن غيابها يعود لانشغالها بدراستها الجامعية.

جيهان عبد العظيم

جيهان عبد العظيم، 46 عامًا، في أبريل 2020 أعلنت عن اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، وكانت آخر مشاركة لها بعام 2016 خلال مسلسل "مذنبون أبرياء".

نسرين الحكيم

الفنانة نسرين الحكيم ابتعدت عن التمثيل منذ 2013، وتفرغت لمهنة الإشراف على دبلجة المسلسلات الأجنبية إلى العربية، آخر ظهور لها في 2012 بمسلسل "سيت كاز"، وهي من عائلة فنية فوالدها الممثل والمخرج مظهر الحكيم وشقيقتها الممثلة أماني الحكيم.

سمر كوكش

أما بالنسبة للفنانة سمر كوكش فقد اعتزلت المجال الفني وارتدت الحجاب وقل ظهورها، اعتقلتها السلطات السورية بأواخر 2013 واتهمت بدعم الإرهاب قبل أن يطلق سراحها في 2017.