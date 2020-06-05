سوسن هارون تستعرض وزنها: جسمي ملظلظ مو بطة.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت المذيعة والفنانة الأردنية المقيمة في الكويت سوسن هارون، جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في مقطع فيديو تداوله المتابعون وصفحات المشاهير استعرضت خلاله وزنها وجسدها بعد ارتدائها أحد الفساتين الذي كانت معجبة به وأرادت اظهاره للجمهور.

ويبدو أن سوسن هارون تعرضت لتنمر ما بشأن زيادة وزنها إذْ أكدت أن وزنها مثالي من وجهة نظرها وليست سمينة، بعدما وصف وزنها وجسمها بأنه ملظلظ، فقالت في مقطع الفيديو عند حديثها على جسمها: "هذا الوزن يقولون عنه ملظلظ مو بطة".

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع بدا الجمهور منزعجًا من تصرفها حيث تعرضت للانتقادات بسبب استعراضها جسمها أمام الجمهور معتبرين ما فعلته لا داعي له كونها أثارت ضجة متسائلين في نفس الوقت عن سبب اصرار بعض المشاهير على نشر تفاصيل حياتهم الخاصة بهذه الطريقة، بينما علق البعض بأن هذا أسلوب لكسب الشهرة بأي طريقة.

بالمقابل اتهمها البعض بأن جسمها "سليكون" وأنها تتعمد الاستعراض لمعرفة ردود فعل الجمهور على ما قامت به، بينما دعا لها آخرون بالهداية كون ما تفعله يثير الاستياء واعتبره محتوى غير مفيد.

وكانت قد أثارت سوسن هارون حالة من الجدل مؤخرًا بعد نشرها مقطع فيديو تظهر فيه وتقول إن والدتها هي من "حممتها"، وعلقت وقتها قائلًة: "تسلميلي والله يخليلي ياكي يا أم سوسن، والله أمي حممتني حمام مش طبيعي" وأضافت: "في ناس عم تسألني انه عنجد امي حممتني أو بكذب، ترى شنو فيها، أنا ما أعرف انظف شعري عدل"،.

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وأردفت: "ترى الاهتمام باليهال (أطفال) ما إله شغل انا قديه عمري كبيرة ولا صغيرة، لو بده يصير عمري 60 سنة راح اضلني اتدلع على امي، روحوا خليه تسبحكم أمهاتكم، النظافة غير".

وسوسن هارون هي فنانة ومذيعة من أصل فلسطيني تحمل الجنسية الأردنية، ولدت وعاشت في الكويت، بدأت مشوارها عام 2006 على قناة الرأي في برنامج استوديو الأطفال، وفي عام 2008 انتقلت إلى قناة فنون.

وقدمت سوسن خلال مسيرتها الإعلامية العديد من البرامج، لتتجه بعدها إلى التمثيل، بدأت من المسرح وانتقلت إلى الدراما التلفزيونية وشاركت في عدد من الأعمال أبرزها: "قررمش"، "عشرة عمر"، "حلفت عمري"، "لهفة الخاطر" والعديد من الأعمال الأخرى.