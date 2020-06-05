القاهرة – لايف ستايل علقت الممثلة رانيا يوسف على تغريدة المطربة شيرين عبد الوهاب التي تنفي فيها شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏‎ربنا يحميكم ويخليكم لبعض".

ونفت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. ‎#بحبك_يا_صاحبي". وانتشر منذ قليل خبر عن وجود خلاف شديد وصل لحد التشابك بالأيدي بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب تدخل على إثره الفنان أحمد سعد للصلح بينهما بناء على طلب شيرين. Advertisements قد يهمك ايضا: رانيا يوسف تكشف عن مقومات الجمال رانيا يوسف تنعي إبراهيم نصر عبر "تويتر"

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كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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