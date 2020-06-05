وجه الفنان الكبير مجدي صبحي رسالة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد إجراءه عمليه جراحية أمس، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب " صبحي" عبر صفحته قائلا : " د .أشرف زكي ياصديق العمر الف سلامه عليك ياغالي". سلامه عليك ياغالي". ويذكر أن كان خضع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى فترة راحة قصيرة، بعد عودته إلى منزله عقب إجرائه لعملية لتركيب دعامة بالقلب، أمس، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائه عملية .. مجدي صبحي لـ أشرف زكي: الف سلامه عليك ياغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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