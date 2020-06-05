فيديو..أغنيات إليسا التي قدمتها في حفلها الغنائي "أون لاين"

في أجواء احتفالية مميزة، قدمت الفنانة إليسا حفلها الغنائي الأول "أون لاين"، الذي أذيع عبر إحدى المنصات الإليكترونية، وحصل على نسبة متابعة عالية وقت عرضه.

خرجت إليسا لجمهورها بإطلالة جريئة بفستان قصير باللون الأسود، وقدمت مجموعة غنائية مميزة من

آخر ألبوماتها إلى كل اللي بيحبوني"، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، بالإضافة إلى بعض أغنياتها القديمة المفضلة لدى جمهورها ومنها"كرمالك، عايشالك"

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يذكر أن آخر إصدارات إليسا الغنائية كانت من خلال أغنية "قهوة الماضي" والتي طرحتها الأسبوع الماضي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهدتها أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كميل خوري.